Действующий обладатель Кубка России "Локомотив" выбыл из розыгрыша турнира

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" в дополнительное время проиграл самарским "Крыльям Советов" в дополнительное время со счетом 2:3 в гостевом матче 1/16 финала Кубка России.
В составе хозяев отличились Евгений Башкиров (52-я минута) и Данил Кленкин (108), еще один мяч защитник железнодорожников Неманья Пейчинович отправил в свои ворота (85). У проигравших голами отметились Алексей Миранчук (76) и Соломон Кверквелия (90).
В 1/8 финала Кубка России "Крылья Советов" сыграют с казанским "Рубином".
В прошлом сезоне "Локомотив" выиграл Кубок России, став семикратным обладателем трофея.