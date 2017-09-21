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Действующий обладатель Кубка России "Локомотив" выбыл из розыгрыша турнира

Спорт
21 сентября, 21:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

На стадии 1/16 турнира "Локомотив" уступил самарским "Крыльям Советов" в дополнительное время

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Игроки "Локомотива" Александр Коломейцев, Игорь Денисов и главный тренер ФК "Локомотив" Юрий Семин

Игроки "Локомотива" Александр Коломейцев, Игорь Денисов и главный тренер ФК "Локомотив" Юрий Семин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" в дополнительное время проиграл самарским "Крыльям Советов" в дополнительное время со счетом 2:3 в гостевом матче 1/16 финала Кубка России.

В составе хозяев отличились Евгений Башкиров (52-я минута) и Данил Кленкин (108), еще один мяч защитник железнодорожников Неманья Пейчинович отправил в свои ворота (85). У проигравших голами отметились Алексей Миранчук (76) и Соломон Кверквелия (90).

В 1/8 финала Кубка России "Крылья Советов" сыграют с казанским "Рубином".

В прошлом сезоне "Локомотив" выиграл Кубок России, став семикратным обладателем трофея.

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