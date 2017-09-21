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Кононов: "Енисей" заслужил победу в матче 1/16 финала Кубка России против "Ахмата"

Спорт
21 сентября, 19:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

В четверг "Енисей" одержал крупную победу над "Ахматом" со счетом 3:0 в домашнем матче 1/16 финала Кубка России

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Олег Кононов

Олег Кононов

© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Красноярский "Енисей" играл организованно против грозненского "Ахмата" и заслужил победу в матче 1/16 финала Кубка России по футболу. Такое мнение высказал главный тренер грозненцев Олег Кононов, слова которого приводит пресс-служба "Енисея".

В четверг "Енисей" одержал крупную победу над "Ахматом" со счетом 3:0 в домашнем матче 1/16 финала Кубка России и вышел в следующую стадию турнира.

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"Конечно, для "Ахмата" был важен результат, - сказал Кононов. - Мы сегодня играли основным составом, потому что хотели победить. Клуб хочет двигаться вперед, очень важно было сегодня выиграть. "Енисей" очень организованно играл и заслужил, наверное, победу, хотя по моментам можно поспорить - мы создали немало моментов, но "Енисей" забивал, а мы - нет".

"В первую очередь, то, что мы проиграли - это наша вина целиком и полностью, всей команды, - продолжил Кононов. - Я думаю, что это случилось из-за того, что не смогли ответить тем скоростям, которые предложил "Енисей". Здесь много факторов, возможно, это связано с дальней поездкой в Хабаровск (17 сентября "Ахмат" встречался со "СКА-Хабаровском") и сменой часовых поясов. В первую очередь, дело в нас, и я хочу извиниться перед всеми болельщиками "Ахмата".

"Хочу поздравить "Енисей" с хорошей игрой и победой, мне очень понравилась команда, думаю, они не зря занимают лидирующую позицию сейчас в ФНЛ. Желаю им удачи и успехов, чтобы команда была в премьер-лиге", - добавил Кононов.

В 1/8 финала "Енисей" встретится с владивостокским "Лучом-Энергией", который в среду на своем поле обыграл махачкалинский "Анжи" (2:0).

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