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Определились все участники 1/8 финала Кубка России по футболу

Спорт
21 сентября, 22:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Матчи 1/8 финала Кубка России по футболу пройдут в конце октября

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Кубок России по футболу

Кубок России по футболу

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. В четверг были сыграны оставшиеся матчи 1/16 финала Кубка России по футболу. В следующую стадию вышли "СКА-Хабаровск", нижегородский "Олимпиец", пермский "Амкар", самарские "Крылья Советов", красноярский "Енисей" и петербургское "Динамо".

Таким образом, сформировались все пары 1/8 финала, которые выглядят следующим образом: "Динамо" (Санкт-Петербург) - "СКА-Хабаровск", "Олимпиец" - "Шинник", "Авангард" - "Тамбов", "Ростов" - "Амкар", "Спартак" - "Спартак-Нальчик", "Крылья Советов" - "Рубин", "Томь" - "Тосно", "Енисей" - "Луч-Энергия".

Матчи 1/8 финала пройдут в конце октября. Согласно регламенту Кубка России, хозяева полей на этой стадии определяются по "наибольшей разности выездов и приемов, а в случае равенства этого показателя - жребием, при этом отсчет разности выездов и приемов ведется с 1/16 финала". Из этого следует, что "Спартак", "СКА-Хабаровск", "Рубин" и "Тосно" в следующем раунде сыграют дома, хозяева в остальных парах определятся по результатам специальной жеребьевки, которая пройдет до конца сентября.

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