"Трактор" прервал четырехматчевую проигрышную серию, обыграв "Ак Барс" в матче КХЛ

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Челябинский "Трактор" победил казанский "Ак Барс" со счетом 3:2 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе "Трактора" отличились Рихард Гюнге (13-я минута), Пол Щехура (24) и Александр Рыбаков (61). У "Ак Барса" шайбы забросили Владимир Ткачев (42) и Антон Глинкин (43).
Для "Трактора" эта победа стала первой за последние пять матчей. "Ак Барс" лидирует в Восточной конференции с 28 очками, "Трактор" занимает 10-е место с 14 очками.
В следующем матче 26 сентября "Ак Барс" сыграет на выезде с магнитогорским "Металлургом", "Трактор" примет уфимский "Салават Юлаев".