Гунько: футболисты "Химок" больше хотели победить в матче против "Спартака-2"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Футболисты подмосковного клуба "Химки" больше хотели победить в матче первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с московским "Спартаком-2". Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько.

Встреча 15-го тура первенства ФНЛ проходила на поле академии "Спартака" и завершилась победой гостей со счетом 1:0.

"Силванус Нимели выходил третьим нападающим, но он не выполнил свою задачу, за что и был заменен обратно. Те футболисты, которые выходили сегодня у "Химок", хотели выиграть больше, чем наши игроки", - сказал Гунько.

Главный тренер "Химок" Александр Ирхин отметил огромное желание победить у своих футболистов. "Хочу поблагодарить игроков за самоотдачу, терпение, у кого-то была, возможно, потеряна вера, ее надо было вернуть, что и получилось. За счет огромного желания удалось добыть три очка. Мы встречались с хорошей, обученной командой, поэтому значимость трех очков увеличивается", - сказал Ирхин.

После 15 туров первенства ФНЛ "Спартак-2" занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка. "Химки" располагаются на 12-й строчке с 15 очками.