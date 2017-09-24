"Уфа" победила "Арсенал" в матче 11-го тура РФПЛ

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. "Уфа" одержала победу над тульским "Арсеналом" со счетом 1:0 в домашнем матче 11-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Единственный гол в матче забил Сильвестр Игбун на 77-й минуте.

"Уфа" занимает 10-е место в турнирной таблице с 13 очками, "Арсенал" - 11-ю строчку с 11 баллами.

В следующем матче 29 сентября "Арсенал" примет "Краснодар". "Уфа" 1 октября сыграет на выезде с московским ЦСКА.