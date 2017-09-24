Гол Эдера принес "Локомотиву" победу над "Ростовом" в чемпионате России

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. "Ростов" проиграл московскому "Локомотиву" со счетом 0:1 в домашнем матче 11-го тура чемпионата России по футболу.

Единственный гол в матче забил Эдер в компенсированное ко второму тайму время. Для него этот гол стал первым в составе железнодорожников. У хозяев впервые в сезоне чемпионата России сыграл защитник Евгений Макеев, перешедший в летнее трансферное окно из московского "Спартака". "Ростов" продлил безвыигрышную серию в турнире до пяти матчей.

"Локомотив" с 23 очками занимает второе место в турнирной таблице. "Ростов" - пятый (16).

В следующей туре 1 октября "Локомотив" дома сыграет со столичным "Динамо", 30 сентября "Ростов" в гостях встретится со "СКА-Хабаровском".