Гол Эдера принес "Локомотиву" победу над "Ростовом" в чемпионате России

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. "Ростов" проиграл московскому "Локомотиву" со счетом 0:1 в домашнем матче 11-го тура чемпионата России по футболу.
Единственный гол в матче забил Эдер в компенсированное ко второму тайму время. Для него этот гол стал первым в составе железнодорожников. У хозяев впервые в сезоне чемпионата России сыграл защитник Евгений Макеев, перешедший в летнее трансферное окно из московского "Спартака". "Ростов" продлил безвыигрышную серию в турнире до пяти матчей.
"Локомотив" с 23 очками занимает второе место в турнирной таблице. "Ростов" - пятый (16).
В следующей туре 1 октября "Локомотив" дома сыграет со столичным "Динамо", 30 сентября "Ростов" в гостях встретится со "СКА-Хабаровском".