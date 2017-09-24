Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Урал" победил "Тосно" в матче чемпионата России по футболу

Спорт
24 сентября, 15:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, сентября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:1

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 24 сентября. Екатеринбургский "Урал" победил со счетом 3:1 "Тосно" из Ленинградской области в домашнем матче 11-го тура чемпионата России по футболу.

Смотрите также

Футболистов "Уфы" эвакуировали из отеля из-за звонка о минировании

"Шинник" разгромил "Урал" и вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу

У хозяев отличились Георгий Чантурия (5-я минута, с пенальти), Алексей Евсеев (9), Эрик Бикфалви (55, с пенальти). У гостей гол забил Никола Труич (85).

В добавленное ко второму тайму время у "Тосно" за вторую желтую карточку был удален Резиуан Мирзов.

Клуб из Ленинградской области продлил свою безвыигрышную серию в национальном первенстве до пяти матчей.

"Урал" с 16 очками занимает шестое место в турнирной таблице, "Тосно" расположился на 13-й строчке (9).

В следующем туре екатеринбуржцы в гостях сыграют с московским "Спартаком", "Тосно" проведет домашний матч против грозненского "Ахамата". Обе встречи пройдут 30 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Игроки ЦСКА Витиньо (слева) и "Динамо" Самба Соу
8
"Динамо" и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Министр экономики Турции: Анкара не даст Москве или кому-либо другому диктовать ей условия
2
Минобороны РФ: спецназ США беспрепятственно пропускает через позиции ИГ отряды СДС
3
Правительство Египта переедет в новую столицу к концу 2018 года
4
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
5
КНДР опубликовала видео якобы уничтожения американских бомбардировщиков и авианосца
6
Лавров: США не ударят по КНДР, поскольку у Пхеньяна есть ядерное оружие
7
Лавров: срезать "жирок" ООН надо, но нельзя задеть живой организм
Темы дня
Новости партнеров
Реклама