"Урал" победил "Тосно" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 24 сентября. Екатеринбургский "Урал" победил со счетом 3:1 "Тосно" из Ленинградской области в домашнем матче 11-го тура чемпионата России по футболу.

У хозяев отличились Георгий Чантурия (5-я минута, с пенальти), Алексей Евсеев (9), Эрик Бикфалви (55, с пенальти). У гостей гол забил Никола Труич (85).

В добавленное ко второму тайму время у "Тосно" за вторую желтую карточку был удален Резиуан Мирзов.

Клуб из Ленинградской области продлил свою безвыигрышную серию в национальном первенстве до пяти матчей.

"Урал" с 16 очками занимает шестое место в турнирной таблице, "Тосно" расположился на 13-й строчке (9).

В следующем туре екатеринбуржцы в гостях сыграют с московским "Спартаком", "Тосно" проведет домашний матч против грозненского "Ахамата". Обе встречи пройдут 30 сентября.