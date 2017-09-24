"Лада" потерпела 10-е поражение подряд, проиграв "Нефтехимику" в матче КХЛ

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Тольяттинская "Лада" проиграла нижнекамскому "Нефтехимику" со счетом 1:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе "Лады" отличился Ефим Гуркин (44-я минута). За "Нефтехимик" шайбы забросили Чад Рау (4) и Анджей Нестрашил (18).
"Нефтехимик" занимает третье место в Восточной конференции с 27 очками, "Лада" идет на 14-й строчке, имея в активе семь очков.
В следующем матче 26 сентября "Нефтехимик" сыграет в гостях с екатеринбургским "Автомобилистом", "Лада" примет "Сочи".