"Лада" потерпела 10-е поражение подряд, проиграв "Нефтехимику" в матче КХЛ

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Тольяттинская "Лада" проиграла нижнекамскому "Нефтехимику" со счетом 1:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Лады" отличился Ефим Гуркин (44-я минута). За "Нефтехимик" шайбы забросили Чад Рау (4) и Анджей Нестрашил (18).

"Нефтехимик" занимает третье место в Восточной конференции с 27 очками, "Лада" идет на 14-й строчке, имея в активе семь очков.

В следующем матче 26 сентября "Нефтехимик" сыграет в гостях с екатеринбургским "Автомобилистом", "Лада" примет "Сочи".