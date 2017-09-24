WADA планирует увеличить свой бюджет в 2018 году на 8%

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) предложит совету учредителей проект бюджета на 2018-2021 года, который предусматривает его увеличение. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Заседание исполкома WADA прошло в воскресенье в Париже. Бюджет организации в 2017 году составляет $29,7 млн. Проект предусматривает его увеличение на 8% в 2018 году, на 15% в 2019-м, на 15% в 2020-м и на 5% в 2021 году.
"В течение 17 лет WADA возглавляет борьбу с допингом в спорте в постоянно меняющейся и сложной среде, - сказал генеральный директор организации Оливье Ниггли. - Мы гордимся тем, что было достигнуто в условиях ограниченных ресурсов, но считаем, что можно и нужно сделать гораздо больше для укрепления доверия к антидопинговой системе. Дополнительное финансирование, которое мы стремимся обеспечить с помощью наших традиционных спонсоров и из частных источников, значительно увеличит масштаб и скорость работы WADA в обеспечении его основных видов деятельности".
Бюджет планируется утвердить на заседании совета учредителей WADA в мае 2018 года.