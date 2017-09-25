Колобков расскажет об антидопинговой политике России на сессии Конференции сторон ЮНЕСКО

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ПАРИЖ, 25 сентября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков представит обзор по теме антидопинговой политики страны на шестой сессии Конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте. Там же Всемирное антидопинговое агентство (WADA) расскажет об итогах работы независимой комиссии организации под руководством Ричарда Макларена по вопросу допинга в российском спорте.
Шестая сессия Конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте пройдет в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже с 25 по 26 сентября. В работе сессии примут участие представители большого числа государств-участников, а также представители ряда государств - членов ЮНЕСКО и межправительственных и неправительственных организаций в качестве наблюдателей.
В Париже будут рассмотрены темы целостности спорта и воспитания ценностей через спорт, содействия осуществлению Международной конвенции против допинга в спорте, обсуждены поправки к запрещенному списку препаратов и методов, поднят вопрос создания фонда борьбы с допингом и др.
Для России главными в повестке заседания станут отчет WADA, который включает в себя рассказ о докладе Макларена, и выступление Колобкова. В воскресенье в Париже прошел исполком WADA, на котором был еще раз заслушан отчет о процессе восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА), который длится уже почти два года. На нем членам руководящему составу организации еще раз рассказали о ходе восстановления РУСАДА. Ближайшее заседание совета учредителей WADA, на котором будет рассмотрен вопрос приведения Российского антидопингового агентства в соответствие с кодексом, должно пройти 16 ноября в Сеуле.
Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте была принята генеральной конференцией ООН по вопросам образования, науки и культуры ("ЮНЕСКО") на 33-й сессии в 2005 году.
Предыдущая сессия Конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте ЮНЕСКО прошла 29-30 октября 2015 года.