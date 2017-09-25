"Ахмат" на запасном стадионе примет "Рубин" в матче РФПЛ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Два матча в Перми и Грозном пройдут в понедельник в 11-м туре чемпионата России по футболу. "Ахмат" примет казанский "Рубин", а во встрече аутсайдеров сыграют "Амкар" и "СКА-Хабаровск".

Матч в Грозном перенесен на стадион имени Билимханова, на "Ахмат-Арене" возникли серьезные проблемы с полем. В связи с техническими работами по восстановлению газона "Ахмат" и "Рубин" сыграют на запасном стадионе чеченской столицы. Команды осенью выступают не лучшим образом: клуб из Грозного в последних семи матчах выиграл лишь раз, зато в гостях у ЦСКА (1:0).

В предыдущем матче "Ахмат" в Хабаровске упустил в концовке победу во встрече с местным СКА, а в четверг подопечные Олега Кононова потерпели разгромное поражение в кубковой игре от красноярского "Енисея" (0:3). При этом играл "Ахмат" с одним из лидеров Футбольной национальной лиги (ФНЛ), возглавляемым Дмитрием Аленичевым, основным составом.

"Рубин" продолжает борьбу за Кубок России и остался одним из главных фаворитов турнира - наряду со "Спартаком", с которым казанцы могут сыграть уже в четвертьфинале. В среду "Рубин" победил в гостях "Оренбург", прервав серию из двух поражений со счетом 0:1 в чемпионате - от "Спартака" и "Урала".

"Ахмат" и "Рубин" имеют в чемпионате России одинаковые показатели - по четыре победы и 14 очков, победитель очной встречи поднимется на пятое место.

Игра в Грозном начнется в 19:30 мск, главный арбитр - Алексей Сухой из подмосковных Люберец.

Аутсайдеры встречаются в Перми

В 17:00 на пермском стадионе "Звезда" местный "Амкар" сыграет с клубом "СКА-Хабаровск". Команды набрали всего по восемь очков и занимают две последние строчки в таблице, забивая меньше всех в лиге. Пермяки неделю назад одержали гостевую победу над "Локомотивом" (1:0), однако команда Гаджи Гаджиева опережает хабаровчан лишь по количеству побед. Новички премьер-лиги сумели обыграть лишь "Анжи" на своем поле (2:0), после чего пять раз подряд сыграли вничью.

"Амкар" в 10 матчах забил лишь три мяча, "СКА- Хабаровск" - шесть. Однако "Амкар" результативно сыграл в кубковой игре с воронежским "Факелом" - 4:0, два мяча забили в своем матче с представителем второго дивизиона "Араратом" и армейцы (2:1).

Победитель матча в Перми выберется даже из зоны переходных матчей. Главным арбитром матча назначен Владимир Москалев из Воронежа.

11-й тур стартовал в субботу, когда вничью сыграли "Динамо" и ЦСКА (0:0), а также "Спартак" и "Анжи" (2:2). В воскресенье "Урал" победил "Тосно" (3:1), "Уфа" - "Арсенал" (1:0), "Ростов" уступил "Локомотиву" (0:1), а "Краснодар" - "Зениту" (0:2).

После 11 сыгранных матчей лидирует "Зенит" - 27 очков, вторым идет "Локомотив" (23), третьим - "Краснодар" (21).