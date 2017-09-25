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Вратарь клуба НХЛ "Колорадо" Семен Варламов сыграл в предсезонном матче с "Миннесотой"

Спорт
25 сентября, 4:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

В конце января голкипер перенес операцию и выбыл до конца сезона

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ТАСС, 25 сентября. Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Семен Варламов провел первый полноценный матч спустя восемь месяцев после травмы и операции.

В предсезонной игре его команда победила "Миннесоту" со счетом 5:1. Варламов отразил 28 из 29 бросков. Российский защитник "Колорадо" Андрей Миронов результативными действиями не отметился.

В прошлом сезоне Варламов провел 24 матча, в которых одержал шесть побед, в среднем пропуская по 3,38 шайбы за игру при 89,8% отраженных бросков. Голкипер несколько раз пропускал игры из-за травмы паха. В последний раз он выходил на лед 17 января, в конце января он перенес операцию и выбыл до конца сезона.

Варламов является чемпионом мира 2012 года и серебряным призером чемпионата мира 2010 года. В составе сборной России он также играл на Кубке мира 2016 года.

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