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Боксер Бивол проведет бой за титул чемпиона WBA с австралийцем Броадхерстом 4 ноября

Спорт
25 сентября, 18:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

В субботу менеджер российского спортсмена сообщил ТАСС, что действующий обладатель титула швед Баду Джек отказался от чемпионского пояса, и Биволу предстоит провести бой с другим соперником

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ТАСС, 25 сентября. Россиянин Дмитрий Бивол проведет бой за титул "регулярного" чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг с австралийцем Трентом Броадхерстом 4 ноября в Монако. Об этом сообщается на официальном сайте промоутерской компании "Мир бокса".

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В субботу менеджер российского спортсмена Вадим Корнилов сообщил ТАСС, что действующий обладатель титула швед Баду Джек отказался от чемпионского пояса, и Биволу предстоит провести бой с другим соперником.

Бивол является "временным" чемпионом мира по версии WBA с мая прошлого года. Россиянин не знает поражений на профессиональном ринге - 11 побед (девять - нокаутом). На счету 29-летнего Броадхерста 20 побед (12 - нокаутом) и одно поражение.

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