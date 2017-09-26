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Участник Варшавского марафона скончался, потеряв сознание во время забега

Спорт
26 сентября, 11:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Марафонец был доставлен в больницу, но его жизнь спасти не удалось

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Варшавский марафон

Варшавский марафон

© EPA-EFE/LESZEK SZYMANSK

ТАСС, 26 сентября. Один из участников Варшавского марафона потерял сознание во время забега и скончался в больнице. Об этом сообщается на сайте соревнований.

В воскресенье в столице Польши прошел 39-й Варшавский марафон. Один из участников соревнований, имя которого не указывается, во время забега потерял сознание и упал. Медицинский персонал оказал ему немедленную помощь, а машина скорой помощи приехала через полторы минуты. Марафонец был доставлен в больницу, но его жизнь спасти не удалось.

Организаторы Варшавского марафона выражают соболезнования семье и близким погибшего. Также сообщается, что организаторы будут тесно сотрудничать с государственными органами в проведении расследования обстоятельств случившегося.

Победу в Варшавском марафоне среди мужчин одержал поляк Блажей Бшезиньский, преодолевший дистанцию за 2 часа 11 минут 27 секунд. Среди женщин первенствовала эфиопка Бекелу Беджи Гелету с результатом 2 часа 35 минут и 9 секунд.

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