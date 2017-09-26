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Россияне Лесун и Губайдуллина приглашены на турнир по пятиборью "Чемпион чемпионов" в Доху

Спорт
26 сентября, 12:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Турнир является последним в сезоне, и на нем должны выступить все сильнейшие пятиборцы мира

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Александр Лесун и Гульназ Губайдуллина (слева направо)

Александр Лесун и Гульназ Губайдуллина (слева направо)

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Олимпийский чемпион Александр Лесун и обладательница золотой медали чемпионата мира - 2017 Гульназ Губайдуллина получили приглашения выступить на турнире "Чемпион чемпионов" по современному пятиборью, который пройдет в столице Катара Дохе. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России Андрей Моисеев.

Организатором турнира является Международный союз пятиборцев. "Чемпион чемпионов" является последним турниром сезона, и, по замыслу организаторов, на нем должны выступить все сильнейшие пятиборцы мира. Он пройдет с 20 по 22 октября.

"Это чисто коммерческое соревнование, организаторы отправляют приглашения непосредственно самим спортсменам, - заметил Моисеев. - Лесун и Губайдуллина уже получили вызов на соревнования. Они сами должны принять решение о целесообразности поездки на этот турнир. В прошлые годы в "Чемпионе чемпионов" выступало небольшое количество участников, так как многие спортсмены в середине осени уже давно отдыхают".

В сезоне-2017 победитель Олимпиады в Рио-де-Жанейро Лесун сумел стать чемпионом Европы. На мировом первенстве, которое проходило в конце августа в Египте, россиянин лидировал в финале после первого вида, но был вынужден сняться из-за болей в спине. Губайдуллина выиграла золото ЧМ-2017 в личном турнире.

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