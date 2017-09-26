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Касаткина победила вторую "ракетку" мира Халеп на турнире WTA в Китае

Спорт
26 сентября, 13:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

В третьем круге россиянка встретится с соотечественницей Екатериной Макаровой

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Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

© EPA-EFE/JOHN G. MABANGLO

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россиянка Дарья Касаткина одержала победу над второй "ракеткой" мира румынкой Симоной Халеп во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Ухане.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу россиянки, которая занимает 31-е место в рейтинге WTA. Матч продолжался 1 час 12 минут. Соперницы провели третий очный матч, 20-летняя Касаткина одержала первую победу в их противостоянии.

В третьем круге Касаткина встретится с соотечественницей Екатериной Макаровой.

Турнир в Ухане завершится 30 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $2,666 млн.

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