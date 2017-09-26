Финляндия выплатит €200 тыс. ошибочно осужденному за изнасилование кубинскому волейболисту

ХЕЛЬСИНКИ, 26 сентября. /ТАСС/. Финляндия должна будет выплатить почти €200 тыс. одному из волейболистов сборной Кубы, осужденному в сентябре прошлого года за изнасилование, но затем оправданному судом. Об этом сообщает телеканал MTV3.

Изначально кубинец получил 3,5 года тюрьмы, однако надворный суд Турку (суд второй инстанции) летом этого года снял с него все обвинения. К тому моменту спортсмен провел в тюрьме 362 дня и потребовал денежную компенсацию за этот срок из расчета €1тыс. в сутки. Суд, однако, решил снизить требуемую сумму до €500 в сутки.

Обычно в Финляндии за отбывание тюремного срока будучи невиновным человек может претендовать на компенсацию в размере €120 в сутки. Но в случае в кубинцем, указали в суде, более высокий размер компенсации объясняется тем, что "он попал в заключение в чужой стране и ему были причинены моральные страдания из-за огласки, которую получил судебный процесс". Кроме того, в итоговую сумму были включены также еще более €17 тыс. - это потери от несостоявшегося соглашения игрока с одним из аргентинских клубов.

Суд в прошлом году приговорил четырех других волейболистов сборной Кубы к пяти годам тюрьмы, однако в итоге их приговоры при пересмотре дела в надворном суде были значительно сокращены. В июле 2016 года шестеро игроков олимпийской сборной Кубы были арестованы по подозрению в изнасиловании. Изначально задержанных было восемь, но полиция отпустила двух спортсменов и сняла с них подозрения. После освобожден был еще один из арестованных.

Групповое изнасилование произошло в июле 2016 года в отеле финского города Тампере, где проживала кубинская сборная. Спортсмены были выведены из заявки команды Кубы на матч второй группы Мировой лиги против сборной Финляндии и пропустили Олимпийские игры в Бразилии.