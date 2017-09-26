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Финляндия выплатит €200 тыс. ошибочно осужденному за изнасилование кубинскому волейболисту

Спорт
26 сентября, 14:37 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 26, сентября. /ТАСС

Изначально кубинец получил 3,5 года тюрьмы, однако надворный суд Турку (суд второй инстанции) летом этого года снял с него все обвинения

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ХЕЛЬСИНКИ, 26 сентября. /ТАСС/. Финляндия должна будет выплатить почти €200 тыс. одному из волейболистов сборной Кубы, осужденному в сентябре прошлого года за изнасилование, но затем оправданному судом. Об этом сообщает телеканал MTV3.

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Изначально кубинец получил 3,5 года тюрьмы, однако надворный суд Турку (суд второй инстанции) летом этого года снял с него все обвинения. К тому моменту спортсмен провел в тюрьме 362 дня и потребовал денежную компенсацию за этот срок из расчета €1тыс. в сутки. Суд, однако, решил снизить требуемую сумму до €500 в сутки.

Обычно в Финляндии за отбывание тюремного срока будучи невиновным человек может претендовать на компенсацию в размере €120 в сутки. Но в случае в кубинцем, указали в суде, более высокий размер компенсации объясняется тем, что "он попал в заключение в чужой стране и ему были причинены моральные страдания из-за огласки, которую получил судебный процесс". Кроме того, в итоговую сумму были включены также еще более €17 тыс. - это потери от несостоявшегося соглашения игрока с одним из аргентинских клубов.

Суд в прошлом году приговорил четырех других волейболистов сборной Кубы к пяти годам тюрьмы, однако в итоге их приговоры при пересмотре дела в надворном суде были значительно сокращены. В июле 2016 года шестеро игроков олимпийской сборной Кубы были арестованы по подозрению в изнасиловании. Изначально задержанных было восемь, но полиция отпустила двух спортсменов и сняла с них подозрения. После освобожден был еще один из арестованных.

Групповое изнасилование произошло в июле 2016 года в отеле финского города Тампере, где проживала кубинская сборная. Спортсмены были выведены из заявки команды Кубы на матч второй группы Мировой лиги против сборной Финляндии и пропустили Олимпийские игры в Бразилии.

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