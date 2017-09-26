Главный тренер ФК "Арарат" Григорян сожалеет, что Измайлов покинул команду

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Главный тренер московского "Арарата" Александр Григорян расстроен уходом футболиста Марата Измайлова. Об этом он сообщил ТАСС.
Во вторник пресс-служба "Арарата" объявила, что 35-летний полузащитник покидает клуб по обоюдному согласию сторон.
"Сожалею, что Измайлов покинул "Арарат". Мне было приятно и интересно с ним работать. Все достаточно быстро произошло, он был важным игроком для нашей команды. Конечно, мне бы хотелось, чтобы Марат подольше поиграл за наш клуб", - сказал Григорян.
В текущем сезоне чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Измайлов сыграл четыре матча и забил два гола.
Измайлов ранее выступал за московский "Локомотив", португальские "Спортинг" и "Порту", азербайджанскую "Габалу", "Краснодар". Краснодарскую команду он покинул в марте этого года. Полузащитник играл за сборную России в 2001-2012 годах, проведя за команду 35 матчей и забив два мяча.