"Нижний Новгород" проиграл "Антверпену" и вылетел из баскетбольной Лиги чемпионов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. "Нижний Новгород" уступил бельгийскому "Антверпену" со счетом 62:66 в домашнем матче второго квалификационного раунда баскетбольной Лиги чемпионов.

Самым результативным игроком матча в составе "Нижнего Новгорода" стал центровой Стефан Еловац, набравший 18 очков.

В первом матче "Нижний Новгород" также потерпел поражение со счетом 87:90. В третьем квалификационном раунде "Антверпен" сыграет с польским "Роса Радом".

Летом 2015 года Международная федерация баскетбола (ФИБА) разорвала контракт с Евролигой на проведение клубных соревнований с сезона-2015/16 и объявила о создании нового турнира - Лиги чемпионов. В настоящее время в Европе проводятся три международных клубных турнира. Самым престижным является Евролига, в которой играют сильнейшие представители стран, также Евролига проводит Кубок Европы, который является вторым по значимости соревнованием в Европе. Лига чемпионов, проводимая под эгидой ФИБА, считается третьим по силе турниром.