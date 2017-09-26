FIBA раскрыла детали проекта международного календаря, который будет предложен Евролиге

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Международная федерация баскетбола (FIBA) предложит Евролиге и 16 президентам клубов, участвующих в турнире, компромиссное решение по международному календарю. Об этом сообщает пресс-служба FIBA.
Ранее Евролига представила клубам и FIBA проект календаря, основанного на пяти принципах: сборные нуждаются в лучших игроках для официальных матчей, национальным федерациям необходимо, чтобы сборные проводили квалификационные матчи на домашнем паркете, игры сборных должны занимать четыре недели в сезоне, а также еще две недели - на подготовку. Клубный календарь должен занимать 38 недель в сезоне, профессиональным баскетболистам требуется минимум четыре недели полноценного отдыха. FIBA раскритиковала этот проект, назвав его диверсией, а также несерьезным и неприемлемым предложением. Российская федерация баскетбола (РФБ), а также федерации баскетбола Германии, Греции, Италии, Испании и Турции попросили Евролигу перенести матчи двух туров регулярного чемпионата следующего турнира, чтобы избежать конфликтов из-за проведения игр отборочного этапа чемпионата мира 2019 года.
На данный момент ближайшие отборочные матчи чемпионата мира 2019 года в европейской зоне должны быть сыграны 23, 24, 26, 27 ноября и 22, 23, 25, 26 февраля 2018 года. Матчи девятого раунда регулярного чемпионата Евролиги назначены на 23 и 24 ноября, а игры 23-го раунда - на 22 и 23 февраля.
Компромиссное решение, предложенное FIBA, заключается в следующем: восемь игр отбора к чемпионату мира, которые были запланированы на четверг (23 ноября) будут перенесены на пятницу (24 ноября), а восемь матчей Евролиги будут перенесены с четверга и пятницы на вторник (21 ноября). Аналогично в феврале матчи национальных сборных перенесут с четверга (22 февраля) на пятницу (23 февраля), а матчи Евролиги с четверга и пятницы - на вторник (20 февраля). Таким образом, игроки, которые выступают за команды Евролиги и европейские сборные, во вторник проводят матч в клубном турнире, в среду прилетают в расположение национальных команд, в пятницу, воскресенье и понедельник играют в матчах отбора к ЧМ, во вторник возвращаются в расположение своих клубов, а в четверг и пятницу вновь выступают в Евролиге.
Сообщается, что данное решение позволит клубам играть сильнейшими составами в Евролиге и при этом позволять своим баскетболистам выступать за национальные сборные. FIBA не будет в дальнейшем давать комментарии на эту тему.