Евролига: календарь FIBA не решает вопрос участия лучших игроков в матчах отбора КМ-2019

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Проект календаря, предложенный Международной федерацией баскетбола (FIBA), полученный Евролигой, не решает вопрос участия лучших игроков в матчах отборочного турнира Кубка мира 2019 года. Об этом говорится в пресс-релизе Евролиги.

На данный момент ближайшие отборочные матчи чемпионата мира 2019 года в европейской зоне должны быть сыграны 23, 24, 26, 27 ноября и 22, 23, 25, 26 февраля 2018 года. Матчи девятого раунда регулярного чемпионата Евролиги назначены на 23 и 24 ноября, а игры 23-го раунда - на 22 и 23 февраля.

Предложение FIBA заключается в следующем: восемь игр отбора к Кубку мира, которые были запланированы на четверг (23 ноября) будут перенесены на пятницу (24 ноября), а восемь матчей Евролиги будут перенесены с четверга и пятницы на вторник (21 ноября). Аналогично в феврале матчи национальных сборных перенесут с четверга (22 февраля) на пятницу (23 февраля), а матчи Евролиги с четверга и пятницы - на вторник (20 февраля). Таким образом, игроки, которые выступают за команды Евролиги и европейские сборные, во вторник проводят матч в клубном турнире, в среду прилетают в расположение национальных команд, в пятницу, воскресенье и понедельник играют в матчах отбора к ЧМ, во вторник возвращаются в расположение своих клубов, а в четверг и пятницу вновь выступают в Евролиге.

"Проект FIBA не решает главную проблему окон для международных матчей, а именно - отсутствия лучших баскетболистов на большинстве игр, - говорится в заявлении Евролиги. - Проблема сохраняется. Проект накладывает дополнительную нагрузку на баскетболистов, так как им придется провести большое количество матчей за короткий период времени с продолжительными перелетами и без дней отдыха. Например, в феврале игрок должен провести шесть матчей за 10 дней, включая игры домашнего чемпионата, Евролигу и матчи национальной сборной, к тому же перелеты у некоторых спортсменов займут от 30 до 50 часов".

Ранее Евролига представила клубам и FIBA проект календаря, основанного на пяти принципах: сборные нуждаются в лучших игроках для официальных матчей, национальным федерациям необходимо, чтобы сборные проводили квалификационные матчи на домашнем паркете, игры сборных должны занимать четыре недели в сезоне, а также еще две недели - на подготовку. Клубный календарь должен занимать 38 недель в сезоне, профессиональным баскетболистам требуется минимум четыре недели полноценного отдыха. FIBA раскритиковала этот проект, назвав его диверсией, несерьезным и неприемлемым предложением. Российская федерация баскетбола (РФБ), а также федерации баскетбола Германии, Греции, Италии, Испании и Турции попросили Евролигу перенести матчи двух туров регулярного чемпионата следующего турнира, чтобы избежать конфликтов из-за проведения игр отборочного этапа Кубка мира 2019 года.

В пресс-релизе отмечается, что Евролига и ее клубы ценят, что впервые с 2012 года FIBA откликнулась на проект календаря турнира. Евролига рассмотрит предложение FIBA.