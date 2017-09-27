Шайба Кучерова не спасла "Тампу" от поражения в предсезонном матче НХЛ с "Флоридой"

ТАСС, 27 сентября. "Флорида" обыграла "Тампу" со счетом 4:2 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе проигравших шайба на счету россиянина Никиты Кучерова, результативные передачи в активе Владислава Наместникова и Михаила Сергачева. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 29 из 32 бросков по своим воротам.

В другом предсезонном матче "Коламбус" обыграл "Сент- Луис" - 5:2. В составе "Сент-Луиса" голевой пас на счету Ивана Барбашева.