Шайба Кучерова не спасла "Тампу" от поражения в предсезонном матче НХЛ с "Флоридой"

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ТАСС, 27 сентября. "Флорида" обыграла "Тампу" со счетом 4:2 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе проигравших шайба на счету россиянина Никиты Кучерова, результативные передачи в активе Владислава Наместникова и Михаила Сергачева. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 29 из 32 бросков по своим воротам.
В другом предсезонном матче "Коламбус" обыграл "Сент- Луис" - 5:2. В составе "Сент-Луиса" голевой пас на счету Ивана Барбашева.