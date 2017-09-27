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Шайба Кучерова не спасла "Тампу" от поражения в предсезонном матче НХЛ с "Флоридой"

Спорт
27 сентября, 5:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Игроки "Тампы" Владислав Наместников и Михаил Сергачев отметились голевыми передачами

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Никита Кучеров

Никита Кучеров

© AP Photo/Chris O'Meara

ТАСС, 27 сентября. "Флорида" обыграла "Тампу" со счетом 4:2 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе проигравших шайба на счету россиянина Никиты Кучерова, результативные передачи в активе Владислава Наместникова и Михаила Сергачева. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 29 из 32 бросков по своим воротам.

В другом предсезонном матче "Коламбус" обыграл "Сент- Луис" - 5:2. В составе "Сент-Луиса" голевой пас на счету Ивана Барбашева.

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