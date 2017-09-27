Футбольному тренеру Дику Адвокату исполняется 70 лет

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Главному тренеру сборной Нидерландов по футболу Дику Адвокату исполняется 70 лет. В 2008 году под его руководством "Зенит" выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок Европы, в 2012 году Адвокат возглавлял сборную России на чемпионате Европы.

Дирк Николас Адвокат, которого с юных лет все звали не иначе, как Дик, - один из самых успешных и востребованных европейских тренеров, который, наряду с соотечественником Гусом Хиддинком, внес большой вклад в последние успехи российского футбола. В 2008 году сборная Хиддинка вышла в полуфинал чемпионата Европы, в том же сезоне "Зенит" Адвоката выиграл два европейских трофея, превзойдя успех ЦСКА Валерия Газзаева. В 2005 году армейцам после победы в Кубке УЕФА не удалось выиграть Суперкубок Европы, "Зенит" же сумел завоевать этот трофей в матче с английским "Манчестер Юнайтед".

В Россию Адвокат приехал в 2006 году уже маститым специалистом, который успел поработать со сборными Нидерландов и Южной Кореи. Адвокат всю жизнь в футболе - начав карьеру игрока в 18 лет в клубе "Ден Хаг" из родной Гааги, он выходил на поле почти 20 сезонов, хотя серьезных успехов не добился. Невысокого роста, Адвокат играл в опорной зоне полузащиты и уже тогда получил прозвище "Питбуль" - за умение "приклеиться" к ведущим игрокам соперника.

Еще будучи профессиональным футболистом, Адвокат начал тренерскую карьеру, подрабатывая по рекомендации брата Яапа в любительском клубе. В 1984 году Адвокат, проведя почти 550 матчей, завершил-таки выходить на поле, получив неожиданное приглашение в сборную Нидерландов - помощником Ринуса Михелса. Знаменитый тренер, который в 1974 году вывел "оранжевых" в финал чемпионата мира, вновь возглавил национальную команду и искал ассистента среди молодых специалистов - слушателей тренерской школы Нидерландов.

Идеи Адвоката пришлись по душе Михелсу, который сам позвонил Дику, но тот в ответ выругался и бросил трубку, посчитав, что его разыгрывает один из знакомых. В итоге Адвокату все-таки передали приглашение Михелса, и он стал тренером сборной, которая в 1988 году под руководством Михелса выиграет чемпионат Европы.

"Маленький генерал"

Михелс в Нидерландах носил прозвище "Генерал", а его помощника Адвоката в стране стали называть "Маленький генерал". В 1987 году Адвокат уже начал самостоятельную тренерскую карьеру, возглавив клуб "Харлем", а первых успехов добился с командой СВВ из города Схидам, которую он вывел в "эредивизи" - элитную лигу чемпионата Нидерландов, а затем спас от вылета. После этого Адвокат возглавил еще один скромный клуб - "Дордрехт", с которым занял 15-е место.

В 1990 году Адвокат вновь вошел в тренерский штаб Михелса в сборной Нидерландов, однако команда не сумела защитить титул на Евро-1992, проиграв в полуфинале датчанам. Михелс ушел в отставку, и его место занял Адвокат - в 45 лет он впервые стал главным тренером сборной.

Этот этап работы Адвоката в национальной команде получился неоднозначным. Он вывел сборную на чемпионат мира, однако поссорился с одним из лидеров - Руудом Гуллитом. Замученный травмами, не поехал на мировое первенство в США Марко ван Бастен, зато в команде окончательно освоились молодые лидеры - Деннис Бергкамп, Марк Овермарс, братья Роналд и Франк де Буры. "Оранжевые" показали хороший футбол, но в четвертьфинале проиграли будущим чемпионам бразильцам - 2:3, сумев отыграть два мяча, но пропустив третий.

Адвокат же получил звездный тренерский статус и приглашение в ПСВ - один из самых титулованных клубов Нидерландов. С командой из Эйндховена Дик выиграл чемпионат страны и дважды занимал вторые места, а в 1998 году отправился в первую зарубежную командировку - в клуб "Рейнджерс" из Глазго. Здесь Адвокат выиграл два чемпионата Шотландии, а в 2002 году во второй раз возглавил сборную Нидерландов.

На Евро-2004 она в полуфинале уступила хозяевам португальцам (1:2), Адвокат же не нашел общий язык с новым поколением игроков, в частности, Арьеном Роббеном. Играли "оранжевые" натужно, Адвоката дома нещадно критиковали, и он подал в отставку - хотя у команды были отличные перспективы.

Чтобы сменить обстановку, Адвокат отправился в Германию, где поработал с "Боруссией" из Менхенгладбаха, а в 2005 году возглавил сборную ОАЭ. Однако вскоре "Маленький генерал" перешел в стан конкурентов из Южной Кореи, и такой финт тренер впоследствии повторит не раз.

Маленький карьерист

В течение всей карьеры Адвоката постоянно сравнивали с Хиддинком, который также работал в России и Южной Корее. Хиддинк добился больших успехов, чем Адвокат, и многие объясняют это характером Гуса, который привлекает к себе людей и создает хорошие команды прежде всего благодаря отеческому отношению к игрокам. Хиддинку не чужды маленькие людские слабости, Адвокат же - совершенно другой, для него футбол всегда стоял на первом месте, а для достижения цели он не брезговал разорванными контрактами и испорченными отношениями. В 2010 году он, едва подписав договор со сборной Бельгии, соблазнился на более выгодное предложение от Российского футбольного союза.

На чемпионате мира 2006 года Адвокат возглавлял сборную Южной Кореи, которая четырьмя годами ранее с Хиддинком играла в полуфинале. Вывести корейцев из группы Адвокат не сумел и подал в отставку, ведь в кармане уже лежал контракт с "Зенитом", который сделал на голландца ставку после отставки Властимила Петржелы и не прогадал.

Адвокат вывел "Зенит" на новый уровень - ранее успехом команды считались медали, тогда как Дик уже в 2007 году привел команду из Санкт-Петербурга к чемпионству, став первым иностранцем, победившим в российской премьер-лиге. В том же сезоне "Зенит" начал поход в Кубке УЕФА, который весной 2008 года завершился триумфально. В какой-то мере Адвокату повезло с российским костяком состава - в "Зените" блистали Андрей Аршавин, Игорь Денисов, Роман Широков, Вячеслав Малафеев, Константин Зырянов, Павел Погребняк. Самую яркую победу команда Адвоката одержала в ответном полуфинале с мюнхенской "Баварией" - 4:0, а в финале в английском Манчестере был повержен бывший клуб Дика "Рейнджерс" (2:0).

Через несколько месяцев "Зенит" завоевал и Суперкубок Европы, обыграв победителя Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед". Но в следующем году "Зенит", который покинул отправившийся в английский "Арсенал" Аршавин, откровенно сдал, и в августе 2009 года Адвокат был отправлен в отставку. Уходил из клуба Дик со слезами - болельщики полюбили тренера, который подарил им счастливые два сезона.

Без работы Адвокат вновь долго не оставался - ему предложили контракт в сборной Бельгии, которую Дик возглавлял параллельно с клубом АЗ из Алкмара. Однако весной 2010 года Адвокат получил более серьезное предложение - от сборной России, где Дик сменил Хиддинка, который после Евро-2008 стал национальным героем, но затем не сумел вывести команду на чемпионат мира 2010 года. Контракт с РФС был настолько выгодным, что Адвокат сам выплатил неустойку за разрыв договора с бельгийцами.

Начало заката

Задачей Адвоката стало успешное выступление сборной России на чемпионате Европы 2012 года. Пусть лидеры команды уже находились в солидном возрасте, Адвоката это не смущало - он давно привык работать с опытными игроками, воспитание молодежи никогда не входило в список его тренерских достоинств. На первые роли в сборной, впрочем, вышел молодой Алан Дзагоев, который на первенстве Европы стал героем стартовой игры с чехами (4:1), забив два мяча. Казалось, российскую команду вновь ждет успех, однако затем последовали ничья с поляками (1:1) и поражение от греков (0:1).

Сборная России не сумела выйти из группы - успех 2008 года оказался единичным случаем. Адвокат же покинул сборную через черный ход - вернувшись сразу домой, где у него в кармане уже лежал контракт с ПСВ. Голландец собирался покинуть сборную России независимо от ее результата на чемпионате Европы.

С ПСВ Адвокату не удалось выиграть чемпионат Нидерландов - для команды второе место является неудачей, и он ушел. Ему было уже 66 лет, и предложения были уже не столь статусными, как ранее. Дик вновь работал с АЗ, безуспешно возглавлял сборную Сербии, откуда ушел уже после трех отборочных матчей Евро-2016. В 2015 году он спас от вылета из английской премьер-лиги "Сандерленд", однако был уволен после восьми матчей без побед на старте следующего сезона.

В последнее время Адвокат не раз заявлял о завершении тренерской карьеры - чего так хотела его жена. Однако Дик не может без футбола - в прошлом сезоне он работал в турецком "Фенербахче", а в мае в третий раз возглавил сборную Нидерландов, которая находится в кризисе. Пропустив Евро-2016, "оранжевые" рискуют остаться и без чемпионата мира в России.

В 1-й отборочной группе сборная Нидерландов идет на третьем месте, уступая соперникам из Франции и Швеции. Парням Адвоката, среди которых, - спартаковец Квинси Промес, необходимо в октябре побеждать белорусов и шведов, чтобы попытаться пробиться в финальный турнир через стыковые матчи.

Но как бы ни завершился очередной этап Адвоката в сборной, вряд ли кто удивится, если в следующем году он получит новую работу. На пенсии "Маленький генерал" представляется с трудом.