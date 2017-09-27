Министр спорта Южной Кореи: страна на 97% завершила подготовку к зимней Олимпиаде

Сборная России по спортивной гимнастике вылетела на чемпионат мира в МонреальСпорт 27 сентября, 9:21
Катару рекомендовано обеспечить защиту жизней рабочих-иммигрантов на объектах ЧМ-2022Спорт 27 сентября, 9:21
СМИ: в результате взрывов на складах боеприпасов в Винницкой области есть жертвыПроисшествия 27 сентября, 9:19
Суд обязал "Челябэнергосбыт" выплатить около 1 млрд руб. в пользу "МРСК Урала"Новости Урала 27 сентября, 9:07
"Ты снимаешь живую историю": режиссер Пиманов о секретах съемок фильма "Крым"Культура 27 сентября, 9:00
Хоккеисты "Вегаса" проиграли "Лос-Анджелесу" в первом домашнем матче в истории клубаСпорт 27 сентября, 8:29
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФАрмия и ОПК 27 сентября, 8:27
Генштаб ВСУ: на военном складе в Винницкой области взрываются танковые боеприпасыПроисшествия 27 сентября, 7:22
Передача Радулова помогла "Далласу" победить "Миннесоту" в предсезонном матче НХЛСпорт 27 сентября, 6:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЕУЛ, 27 сентября. /ТАСС/. Подготовка к зимним Олимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане идут в соответствии с графиком. Об этом заявил в среду в Сеуле на встрече с иностранными корреспондентами министр культуры, спорта и туризма То Чон Хван.
"Все приготовления к Олимпиаде, в том что касается строительства, инфраструктуры, транспорта и жилья, будут окончены в октябре, все эти проекты завершены на 97%. Подготовка идет гладко, без каких-либо проблем", - подчеркнул министр.
Он также сообщил, что скоростной поезд между Сеулом и городом Каннын, который расположен недалеко от Пхёнчхана, начнет курсировать уже в декабре. Поездка займет 1 час 10 минут.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.