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Министр спорта Южной Кореи: страна на 97% завершила подготовку к зимней Олимпиаде

Спорт
27 сентября, 9:18 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 27, сентября. /ТАСС

То Чон Хван сообщил, что скоростной поезд между Сеулом и городом Каннын, который расположен недалеко от Пхёнчхана, начнет курсировать уже в декабре

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СЕУЛ, 27 сентября. /ТАСС/. Подготовка к зимним Олимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане идут в соответствии с графиком. Об этом заявил в среду в Сеуле на встрече с иностранными корреспондентами министр культуры, спорта и туризма То Чон Хван.

"Все приготовления к Олимпиаде, в том что касается строительства, инфраструктуры, транспорта и жилья, будут окончены в октябре, все эти проекты завершены на 97%. Подготовка идет гладко, без каких-либо проблем", - подчеркнул министр.

Он также сообщил, что скоростной поезд между Сеулом и городом Каннын, который расположен недалеко от Пхёнчхана, начнет курсировать уже в декабре. Поездка займет 1 час 10 минут.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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