СМИ: Мартен Фуркад будет знаменосцем сборной Франции на ОИ-2018

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад станет знаменосцем сборной Франции на церемонии открытия Игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает газета L’Équipe.
Решение о выборе Фуркада знаменосцем было принято во вторник на заседании Национального олимпийского комитета (НОК) Франции. Официальное объявление будет сделано 4 октября, во время презентации олимпийской сборной Франции в Париже.
Помимо двух золотых олимпийских медалей, на счету Фуркада есть два серебра Игр. Он является 11-кратным чемпионом мира (10 побед в личных гонках), а также шестикратным обладателем Кубка мира.
29-летний Фуркад станет третьим подряд биатлонистом, который понесет флаг французской сборной на церемонии открытия зимней Олимпиады. Ранее этой чести удостаивались Венсан Дефран (Ванкувер-2010) и Джейсон Лами-Шаппюи (Сочи-2014).
Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.