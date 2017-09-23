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Глава НОК Франции не допускает возможности бойкота ОИ-2018 в Южной Корее

Спорт
23 сентября, 13:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

Ранее министр спорта Франции Лора Флессель заявила, что французские спортсмены не поедут на Олимпиаду, если им не будут предоставлены гарантии безопасности

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Дени Мессалья

Дени Мессалья

© EPA-EFE/ERNESTO ARIAS

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Национального олимпийского комитета Франции Дени Масселья считает, что национальная сборная примет участие в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее, если они состоятся. Слова функционера приводит Reuters.

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Ранее министр спорта Франции Лора Флессель заявила, что французские спортсмены не поедут на Олимпиаду, если им не будут предоставлены гарантии безопасности. Глава Национального олимпийского комитета Австрии Карл Стосс также сообщил, что австрийцы могут пропустить Игры, если ситуация ухудшится.

"Если Игры состоятся, то я не могу себе представить, что Франции там не будет, - сказал Масселья. - Если Олимпиада состоится, это значит, что Международный олимпийский комитет (МОК) считает, что условия безопасности соблюдены".

Глава НОК Франции уверен, что организаторы справятся со всеми мерами безопасности. "Это [МОК] самая крупная спортивная организация в мире, которая проводит крупнейшее спортивное событие, - сказал он. - Если МОК заявит, что Игры состоятся, то мы не должны ни в чем сомневаться".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на обеспечение безопасности сборной России во время зимних Игр-2018. Он напомнил, что любая страна, которая проводит на своей территории Олимпийские игры, берет на себя обязательство обеспечить безопасность атлетов.

В настоящее время ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетали над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты. В ответ на провокационные действия Пхеньяна Совет Безопасности ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против страны. Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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