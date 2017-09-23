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Сборная США планирует принять участие в ОИ-2018 в Пхенчхане

Спорт
23 сентября, 10:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

В НОК США продолжат тесно сотрудничать с Госдепом страны и оргкомитетом "Пхенчхан-2018" в вопросе обеспечения безопасности американской делегации на Играх-2018

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Сборная США на церемонии открытия Олимпиады в Сочи

Сборная США на церемонии открытия Олимпиады в Сочи

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 23 сентября. Сборная США намерена принять участие в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее, несмотря на возможную угрозу безопасности. Об этом агентству AP сообщила глава службы безопасности Национального олимпийского комитета (НОК) США Николь Дил.

Ранее стало известно, что сборные Франции и Австрии могут пропустить Олимпиаду в Пхенчхане, если спортсменам не будет гарантирована безопасность.

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Дил считает, что напряженные отношения между США и КНДР не угрожают безопасности американских спортсменов на Олимпийских играх 2018 года, хотя они, скорее всего, сохранятся в обозримом будущем.

В свою очередь, глава НОК США Скотт Блэкман в заявлении, размещенном на официальном сайте организации, подчеркнул, что продолжит работу с организаторами Игр-2018 по обеспечению безопасности американских спортсменов. "Мы продолжаем серьезную подготовку и, как и на всех Олимпиадах, работаем с нашим Государственным департаментом и местными организаторами для обеспечения безопасности наших спортсменов и делегации. Мы уверены в способности оргкомитета "Пхенчхан-2018" провести великолепные Игры и надеемся, что основное внимание будет приковано к нашим спортсменам и их историям успеха, когда они с гордостью представят США в Южной Корее", - сказал Блэкман.

В свою очередь, в пятницу официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что Китай точно примет участие в Играх-2018. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на обеспечение безопасности сборной России во время зимних Игр-2018. Он напомнил, что любая страна, которая проводит на своей территории Олимпийские игры, берет на себя обязательство обеспечить безопасность атлетов.

В настоящее время ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетали над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты. В ответ на провокационные действия Пхеньяна Совет Безопасности ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против страны.

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