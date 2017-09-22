Сборная Австрии может пропустить Олимпиаду-2018 из соображений безопасности

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ТАСС, 22 сентября. Австрийские спортсмены могут пропустить зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, если им не будет гарантирована безопасность. Об этом сообщил глава Национального олимпийского комитета (НОК) Австрии Карл Стосс, слова которого приводит агентство France Presse.
"Если ситуация ухудшится и нашим спортсменам больше не будет гарантирована безопасность, мы не поедем в Южную Корею", - сказал Стосс.
В четверг министр спорта Франции Лора Флессель сообщила о возможном пропуске Олимпиады в Пхенчхане национальной сборной страны, если спортсменам не будут даны гарантии безопасности. В свою очередь, в пятницу официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что Китай гарантированно примет участие в Играх-2018.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на обеспечение безопасности сборной России во время зимних Игр-2018. Он напомнил, что любая страна, которая проводит у себя на территории Олимпийские игры, берет на себя обязательство обеспечить безопасность атлетов.
КНДР в сентябре провела ядерное испытание и очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана. В ответ на провокационные действия Пхеньяна Совет Безопасности ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против страны.
Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.