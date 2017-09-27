ФИФА и оргкомитет проведут еще один визит по аренам в следующем году перед ЧМ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) и оргкомитет "Россия-2018" до чемпионата мира проведет еще один инспекционный визит по городам, который станет последним. Об этом журналистам сообщил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

С 26 сентября по 5 октября проходит шестой инспекционный визит по подготовке стадионов чемпионата мира. Делегация посетит стадионы в восьми городах - организаторах матчей ЧМ-2018: Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Москве (стадион "Лужники").

"В этом году данный инспекционный визит последний. Еще один визит состоится в следующем году и затем инспекционные визиты закончатся", - сказал Сорокин.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.