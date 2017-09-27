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Восстановление хоккеиста магнитогорского "Металлурга" Будкина займет около месяца

Спорт
27 сентября, 13:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Во вторник в матче с "Ак Барсом" Будкин получил повреждения в результате силового приема защитника казанцев Степана Захарчука

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МОСКВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Защитник магнитогорского "Металлурга" Александр Будкин получил множественные травмы по итогам матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Ак Барсом", восстановление игрока займет около месяца. Об этом ТАСС сообщил врач команды Михаил Новиков.

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Во вторник в матче с "Ак Барсом" (1:2) Будкин получил повреждения в результате силового приема защитника казанцев Степана Захарчука. Игрок "Металлурга" не смог самостоятельно подняться со льда.

"У Будкина закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, открытый перелом носа, носовое кровотечение, гемосинус, повреждение связок левого плечевого сустава. Он выбыл на длительный срок. Для восстановления ему понадобится около месяца", - сообщил Новиков.

Встречу с "Ак Барсом" не смог доиграть другой защитник магнитогорцев Денис Денисов, который получил травму после столкновения с форвардом казанцев Артемом Лукояновым. "Его диагноз детализируется. Пока можно характеризовать его повреждение как ушиб колена", - рассказал врач "Металлурга".

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