"Ак Барс" обыграл "Металлург" в матче КХЛ

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ТАСС, 26 сентября. Казанский "Ак Барс" со счетом 2:1 обыграл магнитогорский "Металлург" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шайбами в составе казанской команды отметились Владимир Ткачев (40-я минута) и Андрей Попов (50). У "Металлурга" отличился Ян Коварж (49).
"Ак Барс" возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ с 31 очком в активе. Набравший 22 очка "Металлург" идет на девятом месте.
В следующем матче казанцы 2 октября на своей площадке примут новосибирскую "Сибирь". Магнитогорцы 28 сентября проведут домашний матч с нижнекамским "Нефтехимиком".
В другом матче дня екатеринбургский "Автомобилист" по буллитам обыграл "Нефтехимик" (4:3 Б).