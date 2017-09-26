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"Ак Барс" обыграл "Металлург" в матче КХЛ

Спорт
26 сентября, 19:31 дата обновления: 26 сентября, 19:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу казанского клуба

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ТАСС, 26 сентября. Казанский "Ак Барс" со счетом 2:1 обыграл магнитогорский "Металлург" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбами в составе казанской команды отметились Владимир Ткачев (40-я минута) и Андрей Попов (50). У "Металлурга" отличился Ян Коварж (49).

"Ак Барс" возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ с 31 очком в активе. Набравший 22 очка "Металлург" идет на девятом месте.

В следующем матче казанцы 2 октября на своей площадке примут новосибирскую "Сибирь". Магнитогорцы 28 сентября проведут домашний матч с нижнекамским "Нефтехимиком".

В другом матче дня екатеринбургский "Автомобилист" по буллитам обыграл "Нефтехимик" (4:3 Б).

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