"Трактор" победил "Салават Юлаев" в матче чемпионата КХЛ

Колобков надеется, что имена 95 оправданных российских спортсменов скоро будут названыСпорт 26 сентября, 19:49
РВСН выполнили с "Капустина Яра" испытательный пуск МБР "Тополь"Армия и ОПК 26 сентября, 19:42
ГП Украины получила доступ к разговорам всех абонентов "Киевстара" во время "майдана"Международная панорама 26 сентября, 19:34
СМИ: Мартен Фуркад будет знаменосцем сборной Франции на ОИ-2018Спорт 26 сентября, 19:27
WADA приостановило аккредитацию антидопинговой лаборатории в ПарижеСпорт 26 сентября, 19:12
Евролига: календарь FIBA не решает вопрос участия лучших игроков в матчах отбора КМ-2019Спорт 26 сентября, 19:10
Колобков: Россия будет руководствоваться рекомендациями ЮНЕСКО в борьбе с допингомСпорт 26 сентября, 19:07
Украина заявила, что не откажется от закона об образованииМеждународная панорама 26 сентября, 18:57
Рижское "Динамо" объявило о подписании контракта с хоккеистом ЖердевымСпорт 26 сентября, 18:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 26 сентября. Челябинский "Трактор" обыграл уфимский "Салават Юлаев" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе "Трактора" отличились Максим Шипин (25-я минута), Александр Шаров (29) и Максим Якуценя (44). За "Салават Юлаев" шайбы забросили Теему Хартикайнен (12) и Йонас Кемппайнен (24).
"Салават Юлаев" занимает второе место в Восточной конференции с 24 очками, "Трактор" - 10-ю строчку с 17 очками.
В следующем матче "Салават Юлаев" сыграет в гостях с тольяттинской "Ладой" 28 сентября. "Трактор" 30 сентября примет астанинский "Барыс".