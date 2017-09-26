"Трактор" победил "Салават Юлаев" в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 26 сентября. Челябинский "Трактор" обыграл уфимский "Салават Юлаев" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Трактора" отличились Максим Шипин (25-я минута), Александр Шаров (29) и Максим Якуценя (44). За "Салават Юлаев" шайбы забросили Теему Хартикайнен (12) и Йонас Кемппайнен (24).

"Салават Юлаев" занимает второе место в Восточной конференции с 24 очками, "Трактор" - 10-ю строчку с 17 очками.

В следующем матче "Салават Юлаев" сыграет в гостях с тольяттинской "Ладой" 28 сентября. "Трактор" 30 сентября примет астанинский "Барыс".