СКА одержал 15-ю победу подряд в КХЛ, обыграв "Барыс"

ТАСС, 25 сентября. Петербургский СКА обыграл астанинский "Барыс" со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе СКА отличились Сергей Калинин (1-я и 6-я минуты), Патрик Херсли (23) и Александр Барабанов (18). У "Барыса" шайбу забросил Кирилл Полохов (42).

Для СКА эта победа стала 15-й подряд с начала чемпионата КХЛ.

СКА лидирует в Западной конференции с 42 очками. "Барыс" занимает седьмое место в Восточной конференции с 22 очками.

В следующем матче 27 сентября СКА сыграет в гостях с новосибирской "Сибирью", "Барыс" примет ярославский "Локомотив". В другом матче "Югра" дома проиграла минскому "Динамо" со счетом 1:2.