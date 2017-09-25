Московское "Динамо" обыграло "Авангард" в матче чемпионата КХЛ

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" победило омский "Авангард" со счетом 1:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
На 42-й минуте отличился Никита Комаров.
"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции с 28 очками. "Авангард" идет шестым в Восточной конференции с 23 баллами.
В следующем матче 27 сентября "Динамо" сыграет на выезде с ханты-мансийской "Югрой", "Авангард" примет минское "Динамо".