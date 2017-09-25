"Сибирь" в овертайме победила "Локомотив" в матче чемпионата КХЛ

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ТАСС, 25 сентября. Новосибирская "Сибирь" обыграла "Локомотив" со счетом 4:3 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе "Сибири" отличились Андрей Сигарев (36-я и 59-я минута), Сергей Коньков (57) и Патрик Закриссон (63). За "Локомотив" шайбы забросили Брэндон Козун (26, 55) и Стаффан Кронвалль (46).
Во втором периоде была отменена шайба нападающего "Локомотива" Константина Алексеева. Арбитры запросили видеопросмотр для проверки численного состава команды во время гола и после этого приняли решение отменить шайбу. Это первый в истории КХЛ случай, когда судьи отменили гол после выявления шестого полевого игрока на видеоповторе.
"Локомотив" занимает третье место в Западной конференции с 26 очками. "Сибирь" расположилась на пятой позиции в Восточной конференции с 24 очками.
В следующем матче 27 сентября "Сибирь" примет петербургский СКА, "Локомотив" сыграет на выезде с астанинским "Барысом".