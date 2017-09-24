"Металлург" победил "Сочи" в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 24 сентября. Магнитогорский "Металлург" обыграл "Сочи" со счетом 6:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Сочи" отличились Вадим Хомицкий (27-я минута), Павел Падакин (31), Никита Щитов (35), Эрик О'Дилл (50). У "Металлурга" шайбы забросили Ян Коварж (12, 58), Сергей Терещенко (17), Евгений Тимкин (25, 36), Никита Пивцакин (54).

"Металлург" занимает восьмое место в Восточной конференции с 22 очками, "Сочи" идет четвертым на Западе с 23 баллами.

В следующем матче 26 сентября "Металлург" примет казанский "Ак Барс", "Сочи" сыграет на выезде с тольяттинской "Ладой".

В другом матче екатеринбургский "Автомобилист" дома победил уфимский "Салават Юлаев" со счетом 4:0.