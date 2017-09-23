"Торпедо" в овертайме обыграло "Амур" в матче КХЛ

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Нижегородское "Торпедо" в овертайме со счетом 1:0 обыграло хабаровский "Амур" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Единственную шайбу в овертайме забросил Каспарс Даугавиньш (65-я минута).

"Торпедо" занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в своем активе 21 очко. Набравший 12 очков "Амур" идет на 11-м месте в Восточной конференции.

В следующем матче "Торпедо" на своей площадке примет "Адмирал" из Владивостока. "Амур" в гостях сыграет с московским "Спартаком". Обе встречи состоятся 25 сентября.

В других матчах дня подольский "Витязь" обыграл братиславский "Слован" (4:0), череповецкая "Северсталь" по буллитам победила "Адмирал" (3:2 Б).