Московское "Динамо" победило "Барыс" в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 23 сентября. "Барыс" из Астаны проиграл московскому "Динамо" со счетом 3:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

У хозяев отличились Константин Пушкарев (25-я минута) и дважды Найджел Доус (35, 56). В составе гостей заброшенными шайбами отметились Никита Комаров (5), Мартиньш Карсумс (31), Дастин Дойд (36), Андрей Алексеев (56) и Даниил Тарасов (60).

"Динамо" занимает третье место в Западной конференции, набрав 25 очков. "Барыс" занимает пятую строчку в Восточной конференции, имея в активе 22 очка.

В следующем матче "Динамо" сыграет в гостях сыграет с омским "Авангардом", "Барыс" проведет домашнюю игру против санкт-петебургского СКА. Обе встречи пройдут 25 сентября.

В других матчах субботы "Сибирь" переиграла минское "Динамо" (2:1 дома), ярославский "Локомотив" крупно проиграл омскому "Авангарду" (1:6 в гостях).