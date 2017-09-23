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СКА одержал 14-ю победу подряд в КХЛ, забросив девять шайб "Югре"

Спорт
23 сентября, 17:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

В предыдущем матче с омским "Авангардом" СКА установил рекорд лиги по количеству побед подряд на старте сезона - 13

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Хоккеисты СКА

Хоккеисты СКА

© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 23 сентября. Санкт-петербургский СКА одержал разгромную победу над "Югрой" из Ханты-Мансийска со счетом 9:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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У хозяев отличился Павел Варфоломеев (16-я минута). В составе гостей заброшенными шайбами отметились Вячеслав Войнов (10), Никита Гусев (13, 33), Антон Белов (38), Сергей Широков (39, 49), Патрик Херсли (51), Александр Дергачев (53) и Илья Каблуков (57).

В предыдущем матче с омским "Авангардом" (3:1) СКА установил рекорд лиги по количеству побед подряд на старте сезона - 13.

"Югра" потерпела шестое поражение подряд. Петербуржцы лидируют в Западной конференции с 39 очками. Клуб из Ханты- Мансийска занимает 13-е место в Восточной конференции (9).

В следующем матче СКА сыграет в гостях с "Барысом" из Астаны. "Югра" проведет домашний матч против минского "Динамо". Обе встречи пройдут 25 сентября.

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