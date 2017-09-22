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"Лада" проиграла "Ак Барсу", потерпев девятое поражение подряд в чемпионате КХЛ

Спорт
22 сентября, 20:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу казанского клуба

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" победил тольяттинскую "Ладу" со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе тольяттинцев заброшенной шайбой отметился Станислав Бочаров (54-я минута). У казанцев отличились Станислав Галиев (27), Владимир Ткачев (37) и Джастин Азеведо (56).

В таблице Восточной конференции "Ак Барс" занимает первое место с 27 очками, "Лада" идет на последнем 14-м месте (7).

В следующем матче "Ак Барс" в гостях сыграет с челябинским "Трактором", "Лада" дома встретится с нижнекамским "Нефтехимиком". Оба матча пройдут 24 сентября.

В других матчах пятницы екатеринбургский "Автомобилист" дома проиграл "Сочи" со счетом 0:2, "Нефтехимик" в гостях победил "Трактор" (3:0).

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