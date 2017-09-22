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Защитник "Авангарда" Осипов дисквалифицирован на два матча КХЛ

Спорт
22 сентября, 19:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

На игрока наложен большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф

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ТАСС, 22 сентября. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оставила без изменений наложенное на защитника омского "Авангарда" Александра Осипова наказание за толчок соперника на борт в матче с санкт-петербургским СКА. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

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На игрока наложен большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф. Так как Осипов наказан большим и дисциплинарным до конца игры штрафом во второй раз в регулярном чемпионате КХЛ, то на него накладывается дисквалификация на две игры, а также индивидуальный денежный штраф.

КХЛ отменила большой штраф защитника ярославского "Локомотива" Никиты Черепанова в матче с "Югрой" из Ханты- Мансийска.

Главный тренер пекинского "Куньлуня" Майк Кинэн дисквалифицирован на один матч за недисциплинированное поведение. В матче в Череповце, который прошел в четверг, "Куньлунь" проиграл со счетом 4:5. После окончания поединка канадский специалист вышел на лед, чтобы пообщаться с судьями. За данное действие наставник клуба был наказан командным дисциплинарным штрафом, кинэн пропустит матч со "Спартаком" и заплатит денежный штраф.

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