Защитник "Авангарда" Осипов дисквалифицирован на два матча КХЛ

ТАСС, 22 сентября. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оставила без изменений наложенное на защитника омского "Авангарда" Александра Осипова наказание за толчок соперника на борт в матче с санкт-петербургским СКА. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

На игрока наложен большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф. Так как Осипов наказан большим и дисциплинарным до конца игры штрафом во второй раз в регулярном чемпионате КХЛ, то на него накладывается дисквалификация на две игры, а также индивидуальный денежный штраф.

КХЛ отменила большой штраф защитника ярославского "Локомотива" Никиты Черепанова в матче с "Югрой" из Ханты- Мансийска.

Главный тренер пекинского "Куньлуня" Майк Кинэн дисквалифицирован на один матч за недисциплинированное поведение. В матче в Череповце, который прошел в четверг, "Куньлунь" проиграл со счетом 4:5. После окончания поединка канадский специалист вышел на лед, чтобы пообщаться с судьями. За данное действие наставник клуба был наказан командным дисциплинарным штрафом, кинэн пропустит матч со "Спартаком" и заплатит денежный штраф.