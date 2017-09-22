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Источник: тренер ХК "Куньлунь" Кинэн пропустит матч со "Спартаком" из-за дисквалификации

Спорт
22 сентября, 17:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

После окончания матча "Северсталь" - "Куньлунь" (5:4) канадский специалист вышел на лед, чтобы пообщаться с судьями, за что был наказан командным дисциплинарным штрафом

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Главный тренер "Куньлуня" Майк Кинэн

Главный тренер "Куньлуня" Майк Кинэн

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь" Майк Кинэн пропустит субботний матч со "Спартаком" в Москве по причине дисциплинарных санкций к нему со стороны лиги после игры с "Северсталью", которая состоялась 21 сентября. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к клубу.

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В матче в Череповце, который прошел в четверг, "Куньлунь" проиграл со счетом 4:5. После окончания поединка канадский специалист вышел на лед, чтобы пообщаться с судьями. За данное действие наставник клуба был наказан командным дисциплинарным штрафом.

"Главный тренер "Куньлуня" Майк Кинэн будет наказан согласно нарушению статьи 2.2 дисциплинарного регламента КХЛ", - сообщил источник.

Статья 2.2 регламента предусматривает наказание представителя команды, виновного в недисциплинированном поведении, в виде дисквалификации на один матч.

Матч "Спартак" - "Куньлунь" начнется 23 сентября в 13:00 мск.

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