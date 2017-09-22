Магнитогорский "Металлург" потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате КХЛ

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ТАСС, 22 сентября. Уфимский "Салават Юлаев" победил магнитогорский "Металлург" со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
В составе магнитогорцев заброшенными шайбами отметились Никита Пивцакин (32-я минута), Сергей Терещенко (33) и Томаш Филиппи (51). У уфимцев отличились Захар Арзамасцев (5), Евгений Бодров (14), Филип Ларсен (22) и Вячеслав Солодухин (51). Нападающий "Металлурга" Сергей Мозякин провел 500-й матч в КХЛ.
В таблице Восточной конференции уфимский клуб занимает второе место с 24 очками, магнитогорский клуб идет девятым (19).
В следующем туре "Салават Юлаев" в гостях сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом", "Металлург" дома встретится с "Сочи". Оба матча пройдут 24 сентября.