Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Спартак" одержал волевую победу над "Адмиралом" в матче чемпионата КХЛ

Спорт
21 сентября, 22:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Встреча завершилась победой москвичей в овертайме со счетом 7:6

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Владивостокский "Адмирал" в овертайме проиграл московскому "Спартаку" со счетом 6:7 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Смотрите также

Тренер: игроки "Адмирала" рано поверили в победу над "Спартаком" в матче КХЛ

Хоккеист "Спартака" Хохлачев назвал матч с "Адмиралом" самым необычным в карьере

В составе хозяев шайбы забросили Дмитрий Юдин (13-я минута), Игорь Мирнов (18), Анатолий Никонцев (31, 63), Евгений Кулик (36), Райан Стоа (52), Алексей Пепеляев (60). У гостей отличились Виктор Александров (6, 42), Джонаттон Блум (21), Владимир Ткачев (29), Дамир Жафяров (49, 51).

"Спартак" одержал пятую победу в 12 матчах сезона. Красно-белые с 12 очками занимают 12-е место в таблице Западной конференции, "Адмирал" с 11 баллами располагается на 12-й строчке на Востоке.

В следующем матче "Спартак" 23 сентября примет пекинский "Куньлунь", "Адмирал в тот же день на выезде сыграет с череповецкой "Северсталью".

В другом матче дня "Северсталь" дома обыграла "Куньлунь" - 5:4.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США вводят 180-дневный запрет на посещение страны самолетами и судами, побывавшими в КНДР
2
США полностью поддержали идею Киева о вводе миссии ООН в Донбасс
3
Турецкое информагентство рассказало о возможностях системы С-400 на примере самолетов США
4
Более 3 тыс. человек эвакуировали из офиса "Яндекса" из-за угрозы взрыва
5
США определились со стратегией развития отношений с Россией
6
Экс-судья ЕСПЧ: комитет министров СЕ превысил компетенцию в отчете по делу Навального
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама