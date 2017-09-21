"Спартак" одержал волевую победу над "Адмиралом" в матче чемпионата КХЛ

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Владивостокский "Адмирал" в овертайме проиграл московскому "Спартаку" со счетом 6:7 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе хозяев шайбы забросили Дмитрий Юдин (13-я минута), Игорь Мирнов (18), Анатолий Никонцев (31, 63), Евгений Кулик (36), Райан Стоа (52), Алексей Пепеляев (60). У гостей отличились Виктор Александров (6, 42), Джонаттон Блум (21), Владимир Ткачев (29), Дамир Жафяров (49, 51).
"Спартак" одержал пятую победу в 12 матчах сезона. Красно-белые с 12 очками занимают 12-е место в таблице Западной конференции, "Адмирал" с 11 баллами располагается на 12-й строчке на Востоке.
В следующем матче "Спартак" 23 сентября примет пекинский "Куньлунь", "Адмирал в тот же день на выезде сыграет с череповецкой "Северсталью".
В другом матче дня "Северсталь" дома обыграла "Куньлунь" - 5:4.