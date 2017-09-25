Ежов из "Нефтехимика" признан лучшим вратарем недели в КХЛ

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ТАСС, 25 сентября. Игрок нижнекамского "Нефтехимика" Илья Ежов назван лучшим голкипером прошедшей недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Ежов не пропустил ни одной шайбы в двух матчах, его "сухая" серия составляет 162 минуты 30 секунд. Лучшим защитником назван игрок петербургского СКА Патрик Херсли, забросивший две шайбы и сделавший три результативные передачи в двух матчах, обе игры он завершил с положительным показателем полезности. Лучшим новичком признан нападающий СКА Михаил Мальцев, отметивший голевой передачей в матче против "Югры".
Лучшим нападающим признан игрок казанского "Ак Барса" Иржи Секач, который вместе с командой одержал три победы в четырех матчах. Нападающий забросил пять шайб и сделал четыре результативные передачи. На счету чешского нападающего хет-трик в матче с рижским "Динамо" и дубль в игре с братиславским "Слованом".