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Ежов из "Нефтехимика" признан лучшим вратарем недели в КХЛ

Спорт
25 сентября, 12:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Лучшим защитником назван игрок петербургского СКА Патрик Херсли

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ТАСС, 25 сентября. Игрок нижнекамского "Нефтехимика" Илья Ежов назван лучшим голкипером прошедшей недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Ежов не пропустил ни одной шайбы в двух матчах, его "сухая" серия составляет 162 минуты 30 секунд. Лучшим защитником назван игрок петербургского СКА Патрик Херсли, забросивший две шайбы и сделавший три результативные передачи в двух матчах, обе игры он завершил с положительным показателем полезности. Лучшим новичком признан нападающий СКА Михаил Мальцев, отметивший голевой передачей в матче против "Югры".

Лучшим нападающим признан игрок казанского "Ак Барса" Иржи Секач, который вместе с командой одержал три победы в четырех матчах. Нападающий забросил пять шайб и сделал четыре результативные передачи. На счету чешского нападающего хет-трик в матче с рижским "Динамо" и дубль в игре с братиславским "Слованом".

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