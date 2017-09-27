СМИ: Ягр может сыграть за клуб второй чешской лиги "Кладно" 30 сентября

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Чешский хоккеист Яромир Ягр может дебютировать в составе клуба второй чешской лиги "Кладно" 30 сентября. Об этом сообщает портал iSport.cz со ссылкой пресс-службу "Кладно".
21 сентября агент 45-летнего нападающего Ярослав Зидек рассказал ТАСС, что будущее Ягра станет известно после 5 октября. Игрок в минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в составе "Флориды" в 82 матчах набрал 46 очков (16 шайб + 30 передач). На данный момент чех является неограниченно свободным агентом.
"У нас будет два домашних матча в среду и в субботу, вероятнее всего, он сыграет в субботу. Конечно, к тому времени многое может случиться", - говорится в заявлении пресс-службы клуба.
По информации iSport.cz, Ягр тренировался с "Кладно" большую часть прошлой недели, но пропустил тренировку, которая прошла 25 сентября. "Что касается пропуска тренировки, тут все зависит от того, как он себя чувствует, Ягр сам принимает такие решения", - рассказал представитель пресс-службы "Кладно".
Подпишет ли Ягр долгосрочный контракт с "Кладно" не сообщается.
В составе "Питтсбурга" Ягр стал обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992), признавался самым ценным игроком лиги в сезоне-1998/99, четыре года подряд становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата (1998-2001). В декабре прошлого года чех вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, обогнав по набранным очкам Марка Мессье. В феврале Ягр набрал 1900-е очко в регулярных чемпионатах.