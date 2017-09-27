Тренер ФК "Арарат" Григорян принес извинения болельщикам "Торпедо" за неприличный жест

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Главный тренер московского "Арарата" Александр Григорян принес извинения болельщикам столичного "Торпедо" за неприличный жест, отметив, что он был обращен к провокаторам, а не к поклонникам команды соперника. Об этом он сообщил журналистам.

В понедельник "Арарат" со счетом 3:2 обыграл "Торпедо" в матче 10-го тура Профессиональной футбольной лиги зоны "Центр". По ходу встречи болельщики "Торпедо" неоднократно выкрикивали оскорбительные выражения в адрес Григоряна. После матча тренер показал болельщикам черно-белых неприличный жест.

"Скажу так, сделал глупость. Приношу извинения болельщикам "Торпедо". Я не хотел обидеть клуб с богатыми традициями. Этот жест относился к провокаторам, а не к настоящим болельщикам "Торпедо", - рассказал Григорян.

Поведение Григоряна было рассмотрено на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) в среду. Решение по делу Григоряна станет известно позднее.

До "Арарата" Григорян был главным тренером "СКА- Хабаровска", выступавшего в Футбольной национальной лиге, и в клубе Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) "Анжи". Ранее специалист работал в женском футболе, став четырехкратным чемпионом и обладателем Кубка России с пермской "Звездой-2005", а в 2009 году с командой вышел в финал женской Лиги чемпионов.