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Минспорт поддерживает идею о введении в посольствах РФ должности атташе по спорту

Спорт
27 сентября, 17:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил МИД РФ рассмотреть вопрос о введении в посольствах РФ должности атташе по спорту

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Замминистра спорта Павел Новиков поддерживает предложение о введении в посольствах РФ должности атташе по спорту и считает, что это поможет снизить уровень антироссийской пропаганды в спорте в других странах.

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил МИД РФ, а также Минспорту рассмотреть вопрос о введении в посольствах России должности атташе по спорту. По мнению депутата, основной задачей атташе будет являться налаживание, поддержание и развитие связей со спортивными ведомствами страны пребывания.

"Я считаю, что это хорошая идея, мне нравится. Потому что мы [Минспорт] занимаемся, и у нас есть международные связи, но больше на уровне факультатива это происходит. Но если еще и МИД будет этим заниматься, и появится лицо, наши партнеры, которые будут заниматься спортивными связями в разных странах, это будет прекрасно. Эта идея мне очень нравится", - заявил Новиков журналистам в кулуарах первого заседания комиссии по государственно-частному партнерству (ГЧП) в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики.

Замминистра согласился с тем, что работа атташе по спорту положительно скажется на искоренении антироссийской пропаганды в спорте. "Имидж [российского спорта] поднимется. Я думаю, что это очень хорошее предложение", - заключил он.

В Госдуме в среду прошло первое заседание комиссии по ГЧП в сфере спорта, туризма и молодежной политики. В нем приняли участие руководитель комиссии Дмитрий Свищев, депутаты Валерий Газзаев, Артур Таймазов, Николай Валуев, Сергей Кривоносов, представители Минфина, Минэкономразвития, Ростуризма, Росмолодежи, государственных корпораций, крупных частных компаний, спортивных клубов и федераций.

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