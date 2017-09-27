Сеть супермаркетов направит 1% от продаж собственной линии продуктов сиротамСоциальная ответственность 27 сентября, 17:29
Тренер "Арарата" Григорян не будет подавать апелляцию на дисквалификациюСпорт 27 сентября, 17:27
Футболист "Спартака" Ребров может избежать операции на коленеСпорт 27 сентября, 17:24
Европа может привлечь более €350 млрд в ветроэнергетику к 2030 годуСоциальная ответственность 27 сентября, 17:18
Футболисты "Локомотива" Рыбус и Михалик из-за травм не смогут сыграть с "Фаставом"Спорт 27 сентября, 17:12
Лавров назвал мужественной игру "Спартака" в матче Лиги чемпионов с "Ливерпулем"Спорт 27 сентября, 17:09
Семин считает очень неудобным время начала матча Лиги Европы "Локомотив" - "Фастав"Спорт 27 сентября, 17:04
Шляхтин считает нелогичным вариант сохранения Меркушкиным поста президента ХК "Лада"Спорт 27 сентября, 17:01
Емельяненко заявил, что Bellator рассматривает вариант реванша с МитриономСпорт 27 сентября, 17:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БАКОВКА /Московская область/, 27 сентября. /ТАСС/. Время начала матча группового этапа Лиги Европы между московским "Локомотивом" и чешским "Фаставом" слишком позднее. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.
Матч второго тура группового этапа Лиги Европы пройдет на "РЖД-Арене" в четверг. Встреча начнется в 22:05 мск.
"Очень неудобное время для нас и вообще с ситуацией в Москве. В этот период даже не знаешь, во сколько выезжать с базы, чтобы доехать до стадиона, надо закладывать два часа. Кроме того, мы не тренируемся так поздно. Вообще десять часов - хорошо после "Ростова", потому что команда сможет чуть больше отдохнуть, но хуже перед игрой с "Динамо", потому что в чемпионате России мы играем днем", - сказал Семин.
После первого тура группового этапа Лиги Европы в группе "Локомотива" пока не определен лидер, поскольку все команды набрали по одному очку, не забив голов.