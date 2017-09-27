Семин считает очень неудобным время начала матча Лиги Европы "Локомотив" - "Фастав"

БАКОВКА /Московская область/, 27 сентября. /ТАСС/. Время начала матча группового этапа Лиги Европы между московским "Локомотивом" и чешским "Фаставом" слишком позднее. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

Матч второго тура группового этапа Лиги Европы пройдет на "РЖД-Арене" в четверг. Встреча начнется в 22:05 мск.

"Очень неудобное время для нас и вообще с ситуацией в Москве. В этот период даже не знаешь, во сколько выезжать с базы, чтобы доехать до стадиона, надо закладывать два часа. Кроме того, мы не тренируемся так поздно. Вообще десять часов - хорошо после "Ростова", потому что команда сможет чуть больше отдохнуть, но хуже перед игрой с "Динамо", потому что в чемпионате России мы играем днем", - сказал Семин.

После первого тура группового этапа Лиги Европы в группе "Локомотива" пока не определен лидер, поскольку все команды набрали по одному очку, не забив голов.